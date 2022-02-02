2 лютого у херсонській обласній бібліотеці ім. Олеся Гончара читали вголос фрагменти з творів Григорія Сковороди. Робили це до Всесвітнього дня читання вголос, який відзначають сьогодні.

Всесвітній день читання в обласній бібліотеці імені Олеся Гончара проводять вчетверте, говорить завідувачка відділу наукової інформації та бібліографії Лілія Віжічанина. Минулого року читали Лесю Українку, цьогоріч обрали Григорія Сковороду.

"Цього дня закликають кожного охочого прочитати улюблений фрагмент твору. Поділитися цим фрагментом, наприклад, в інтернеті. Просто зібратися з друзями, щось почитати. Чи будь-яким іншим чином, але в першу чергу, привернути увагу до ролі читання в нашому житті", - каже Лілія Віжічанина.

Фото: Суспільне Херсон

Любов Великих працює у медичному коледжі. Говорить, долучилася до читань не вперше, бо віддає перевагу друкованим книжкам.

"Змалку я знаю, читали вголос. Кажуть – краще запам'ятовується. Ну а зараз, якщо вирішили такі заходи зробити, мабуть, мало читає молодь. Мені Сковорода дуже подобається. Він філософ, в нього такі вислови є. Дуже грамотна була людина", - розповіла Любов Великих.

Фото: Суспільне Херсон

Олександр ще не обрав, який саме уривок вірша читатиме, та такі тренування називає корисними для себе.

"Коли ти читаєш в книжці про себе, я маю на увазі – не вголос, ти іноді задумуєшся, як потрібно читати те чи інше слово. Але коли це читається вголос, ти чуєш це слово, то якось розумієш, що треба його так читати і ти не тільки очима це слово бачиш, а ще й чуєш", - говорить учасник.

Під час читань їх учасникам показала фільм про життя і творчість Григорія Сковороди, також вони почули народні пісні 18-го століття у сучасному виконанні.

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