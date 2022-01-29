У Херсонській обласній бібліотеці провели диспут до Дня пам’яті героїв Крут

"Крути - трагедія чи перемога". Під такою назвою провели захід у Херсонській обласній бібліотеці імені Гончара до Дня пам'яті героїв Крут. У диспуті брали участь близько 20 людей.

Бібліотекарка відділу соціокультурної діяльності Світлана Семчишак розказала, що протягом вихідних у бібліотеці будуть проводити заходи, присвячені битві під Крутами. Через карантинні обмеження кількість учасників зменшили.

"Бібліотека кожного року проводить заходи, присвячені пам’яті жертв або героїв Крут. Тому що наша місія доносити молоді про героїчні подвиги минулого. А особливо показувати порівняння сучасності із минулим. Ну і звичайно, що сама тема Крут – це перемога чи трагедія, завжди цікавила всіх. Тому що довгий час ця тема міфологізувалася", - говорить Світлана Семчишак.

Суспільне Херсон

З дня подій під Крутами пройшло 104 роки. Цю історію по-різному сприймали і трактували протягом останнього століття, - говорить доктор історичних наук, професор Херсонського Державного Університету Олександр Черемісін.

"Наскільки я пам’ятаю – детально не роз’яснювали, спеціалізованих занять не проводилося. Це були 90 роки, закінчив сам школу у 97 році. Зараз проводяться і спеціалізовані заходи, виходить більше навчальної літератури. В першу чергу значення – те, що вони допомогли створити Українську незалежну державу. Україна змогла час знайти, щоб підписати союзницьку угоду, знайти сили та союзників для боротьби з радянською Росією", - додає Олександр Черемісін.

Тетяна навчається у спортивному коледжі, говорить раніше про Крути чула та сьогоднішній диспут змусив замислитися.

"Дійсно, це було щось нове для мене, тому що про Крути я чула пару разів. Та детально я не вдавалася в подробиці інформації. Тому що мене не зовсім ця тема цікавила раніше. Але почула про це сьогодні і мене це зацікавило, адже вчинок цих людей – я насправді думаю – це символ героїзму та патріотизму", - розповідає студентка Тетяна.

Що відомо:

29 січня в Україні відзначають пам'ять героїв Крут - українських студентів, які, намагались зупинити більшовицький наступ на Київ у 1918 році, потрапили в полон і були розстріляні більшовиками.

Бій 29 січня 1918 року тривав кілька годин і завершився великими втратами для більшовиків. Українськім бійцям вдалося на кілька днів зупинити просування більшовицьких військ до Києва.

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber