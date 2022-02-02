45 пересувних відділень поштового зв’язку відкрили за 2021 рік на Хмельниччині. Про це Суспільному розповів директор Хмельницької дирекції "Укрпошти" Микола Громов. За його словами, пересувні відділення замінять стаціонарні в сільській місцевості, де населення менше 1200 осіб. Микола Громов каже: наразі пересувні відділення працюють в північній частині області. Суспільне розповість більше.

Пересувне відділення "Укрпошти», що базується в Теофіполі, обслуговує 13 сіл Білогірської та Теофіпольської громад. Складається відділення з листоноші, начальника відділення та водія, які працюють восьмигодинний робочий день з понеділка по п’ятницю, розповідає начальниця відділення Олена Ковтонюк. Зараз пересувне відділення за графіком їздить селами Малий Лазучин Теофіпольської громади із населенням 60 людей.

Жителька Малого Лазучина, Марія Казьмірук, розповідає: в селі стаціонарного відділення раніше не було взагалі, а листоноша була в сусідньому. Каже, вона носила пошту, коли виходило.

Начальниця відділення каже: за день в середньому обслуговують три-чотири села, в деякі їздять двічі на тиждень. Послуги – ті ж, що й в стаціонарному відділенні.

"Посилки – перше, що є. Як хочуть відправити – можна відправити. Так само ми привозимо людині і вручаємо. Передплата – газети, журнали люди замовляють, ми доставляємо додому. Виплата пенсій, субсидія, соціальна допомога", - каже Олена Ковтонюк.

Сама начальниця відділення раніше працювала в стаціонарному. Говорить: літнім людям, наприклад, аби заплатити за комунальні послуги, в будь-якому випадку потрібно було йти на пошту. Додає: "Їм набагато краще, що ми прийдемо додому. Є такі, от хотіли заплатити, а їм важко добиратися, далеко, холодно, погода погіршилася. А люди так само хочуть вчасно заплатити".

Точка базування пересувних відділень в Теофіполі має 14 автомобілів та загалом обслуговує 147 сіл по всій Теофіпольській громаді та частинах колишнього Ізяславського та Білогірського районів, розповідає начальниця відділення поштового зв’язку "Теофіполь-2" Альона Середа.

"По селах, де є більше 500 населення, є листоноша села. Тобто, начальник пересувного відділення приїжджає в село і для листоноші, яка знаходиться в селі, віддає кошти, газети, і листоноша в такому режимі, як і раніше, йде по селі і надає послуги", - каже Альона Середа.

Директор Хмельницької дирекції "Укрпошти" Микола Громов каже: пересувні відділення повністю працюють в Шепетівському та в частині Хмельницького району. В планах на 2022 рік – центр області. За його словами, працівникам стаціонарних відділень після закриття пропонували роботу вже в пересувних. "Але, на жаль, наші працівники не всі погодились, тому що їм було зручно працювати на 0,3 ставки. А листоноша або начальник в пересувному відділенні працюють на повну ставку", - додає директор.

Звернутися до президента України та до голови Верховної ради щодо недопущення закриття стаціонарних відділень "Укрпошти" вирішили депутати Хмельницької обласної ради на 7 пленарному засіданні. Ініціатором звернення виступив депутат Руслан Скримський. За його словами, пересувні відділення в Полонській громаді не їздять селами до кожної хати.

"До мене звернулись жителі села Блидні, Котюржинці, Черніївка і просили сприяти не закриванню. Тому що одне велике село, таке як Котюржинці – не приїжджає туди пошта, так як вони кажуть. Вони можуть на другий, на третій день приїхати. І сьогодні є такі бабусі, які не можуть дійти до цього пункту поштового, щоб взяти пенсію", - каже депутат.

Микола Громов каже: зі скаргами щодо неякісної роботи старости сіл, де працюють пересувні відділення, можуть звертатись до нього особисто. Однак від депутатів обласної ради він звернень не отримував.

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