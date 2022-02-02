У школі на Вінниччині хочуть розширити харчоблок за рахунок інших кабінетів

Розширити харчоблок Войнашівської школи за рахунок кабінетів музики, психолога, англійської мови та медпункту хоче мерія Барської громади. Бо всі вони в одному корпусі школи. Про це Суспільному розповів директор закладу Петро Федюк.

Харчоблок у школі треба розширити, — каже директор Петро Федюк. Їдальню відвідують майже сотня учнів початкової школи. Тоді як приміщення розраховане лише на 56.

Фото: Суспільне

Тож, позицію міської влади поділяє. Разом із тим, каже, розуміє і занепокоєння колег. Бо розширення харчоблоку буде за рахунок оптимізації класів. Серед варіантів, які запропонувала мерія, зокрема і перенесення початкової школи на базу дитсадка.

"Там є вільні приміщення, але якщо взяти програму 1-2 класу, то має бути створена матеріально-технічна база, для забезпечення освітнього процесу", — розповідає Петро Федюк.

Фото: Суспільне

Кабінет музики, каже вчителька Алла Довгань, облаштовувала власноруч. Місцеві також використовують приміщення для проведення заходів, бо клубу у селі — немає.

"В нашій громаді більше немає приміщення, де будуть надаватися послуги дітям. Ми все тут зробили з нуля. Це все за батьківські гроші. І зараз нам пропонують розширити харчоблок за рахунок цього приміщення. Ми фактично залишаємося ні з чим, ми насамперед школа і маємо надавати освітні послуги", — розповідає Алла Довгань.

Вчора, 1 лютого, каже директор Петро Федюк, очільник Барської громади, куди входить і село Войнашівка, запропонував батьківському комітету ще один варіант реконструкції харчоблоку. Із другого корпусу перенести пропонують лише медпункт, а класи залишити.

Фото: Суспільне

Очільник Барської громади Володимир Саволюк каже, реконструкція харчоблоку буде, втім, яким методом ще вирішують.

"Мають бути відповідні цехи для продуктів. Хочемо зробити внутрішню вбиральню, збільшити кімнату, де приймають їжу, сам харчоблок, де готують їжу. Не будемо збільшувати поки розмірів харчоблоку — залишимо в межах тих, що є. Реконструкція харчоблоку буде. Будемо робити проектно-кошторисну документацію", — розповідає Володимир Саволюк.

Поки ж колектив школи та батьків запрошують на громадські слухання, які пройдуть 4 лютого. Що вирішать — напишемо згодом.

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