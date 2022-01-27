Четвертий місяць без автобусного сполучення, з зачиненими школами та дитсадками та без аптек живуть мешканці трьох сіл у Тульчинській громаді на Вінниччині. Мова про Маньківку, Михалівку та Холодівку.
Аби дістатися до лікарні, пенсійного відділу чи скупитися на ринку люди мусять подолати 20 кілометрів. Усе, каже завклубом Антоніна Мороз, почалося після обʼєднання в Тульчинську громаду.
"Люди звернулися до автостації, прийшла відповідь, що до 10 жовтня автобус їздить, а від 10 жовтня наші люди не мають чим добратися до Тульчина", — каже Антоніна Мороз.
Аптека та лікарні за 20 кілометрів, у Тульчині, а дістатися туди немає чим, — розповідає мешканка села Маньківка Людмила Лукаш. Аби доїхати, місцеві обʼєнуються в групи і замовляють приватних перевізників. В середньому, каже, поїздка в один бік обходиться у 180 гривень.
Інша мешканка села Віра Хорьова розповідає півроку тому у неї стався інсульт. Відтак потребує щотижневого огляду у лікаря. На прийом їздить до невропатолога Тульчинської лікарні, бо в селі амбулаторії не має.
Автобуси до Маньківки не їздять уже 4-й місяць, — розповідає Олена Панасюк. Дорогою є ще два села — Холодівка та Михалівка. Всі розташовані поруч із трасою. Втім, перевізники цей маршрут оминають, бо не рентабельний, — каже Олена Панасюк.
Заступник Тульчинського міського голови Віталій Побережник говорить, договір укладений із перевізником, який їздить цим маршрутом досі чинний. Втім, на перемовини він не йде, бо, вважає, маршрут збитковим: грошей не можуть зібрати, навіть, на паливо. Так пояснили місцевій владі.
"Оголосили конкурс на пасажирські перевезення в межах громади Тульчин-Маньківка . В межах громади те, що дозволяє нам законодавство. Ми будемо розглядати різні варіанти і соціальні угоди і агровиробники, забезпечення пільгового перевезення за рахунок міського бюджету", — каже Віталій Побережник.
Автобус буде, каже Побережник. Місцеві ж зазначають, готові чекати, але недовго. Якщо питання найближчим часом не вирішать — перекриватимуть дорогу на Тульчин.
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