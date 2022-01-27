Четвертий місяць без автобусного сполучення, з зачиненими школами та дитсадками та без аптек живуть мешканці трьох сіл у Тульчинській громаді на Вінниччині. Мова про Маньківку, Михалівку та Холодівку.

Фото: Суспільне Вінниця

Аби дістатися до лікарні, пенсійного відділу чи скупитися на ринку люди мусять подолати 20 кілометрів. Усе, каже завклубом Антоніна Мороз, почалося після обʼєднання в Тульчинську громаду.

"Люди звернулися до автостації, прийшла відповідь, що до 10 жовтня автобус їздить, а від 10 жовтня наші люди не мають чим добратися до Тульчина", — каже Антоніна Мороз.

Фото: Суспільне Вінниця

Аптека та лікарні за 20 кілометрів, у Тульчині, а дістатися туди немає чим, — розповідає мешканка села Маньківка Людмила Лукаш. Аби доїхати, місцеві обʼєнуються в групи і замовляють приватних перевізників. В середньому, каже, поїздка в один бік обходиться у 180 гривень.

Інша мешканка села Віра Хорьова розповідає півроку тому у неї стався інсульт. Відтак потребує щотижневого огляду у лікаря. На прийом їздить до невропатолога Тульчинської лікарні, бо в селі амбулаторії не має.

Фото: Суспільне Вінниця

Автобуси до Маньківки не їздять уже 4-й місяць, — розповідає Олена Панасюк. Дорогою є ще два села — Холодівка та Михалівка. Всі розташовані поруч із трасою. Втім, перевізники цей маршрут оминають, бо не рентабельний, — каже Олена Панасюк.

Фото: Суспільне Вінниця

Заступник Тульчинського міського голови Віталій Побережник говорить, договір укладений із перевізником, який їздить цим маршрутом досі чинний. Втім, на перемовини він не йде, бо, вважає, маршрут збитковим: грошей не можуть зібрати, навіть, на паливо. Так пояснили місцевій владі.

"Оголосили конкурс на пасажирські перевезення в межах громади Тульчин-Маньківка . В межах громади те, що дозволяє нам законодавство. Ми будемо розглядати різні варіанти і соціальні угоди і агровиробники, забезпечення пільгового перевезення за рахунок міського бюджету", — каже Віталій Побережник.

Автобус буде, каже Побережник. Місцеві ж зазначають, готові чекати, але недовго. Якщо питання найближчим часом не вирішать — перекриватимуть дорогу на Тульчин.

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