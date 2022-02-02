Курсантки Тернопільщини ліплять вареники військовим на схід

Курсантки Тернопільського коледжу з посиленою військовою підготовкою готуються наліпити 3 тисячі вареників для українських бійців. Про це розповіла майстриня виробничого навчання закладу Юлія Ліщишин. За її словами, сьогодні готують начинку.

П’ять курсанток коледжу готують інгредієнти для вареників. Вікторія Семко чистила картоплю для начинки. Дівчина каже, що до такої акції долучається втретє:

"Ми хочемо їм зробити приємно. Щоб вони попробували наші вареники, які зроблені від душі нашими курсантами".

Сало нарізала Христина Ковтун. Дівчина навчається на третьому курсі коледжу.

"Допомагаєм нашим захисникам і працюємо на виробничому навчанні", – каже Ковтун.

Після того, як вареники приготують, їх покладуть у відра та залиють смальцем. Про це розповіла майстриня з виробничого навчання коледжу Юлія Ліщишин. Жінка каже жінка, вареники зберігаються довше:

"В ці відеречка ми накладаєм вареники, перекладаємо шкварками з жиром. Далі зверху ми повністю заливаємо їх. Далі вони мусять трошки постояти вже готові. Коли вони остигнуть, ми тоді повністю закриваємо кришками, перевертаємо верх дном, щоб весь жир був зверху, для того, щоб вони добре зберігалися".

Продукти курсантам привозять волонтери. Вони ж відвезуть вареники українським захисникам до кінця цього тижня, каже Юлія Ліщишин. За її словами, цьогоріч вареники для бійців курсанти коледжу готують втретє.

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