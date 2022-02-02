У дитячі садки Чернівецької громади на роботу шукають вихователів, асистентів, музичних керівників та керівників гуртків. Одна з причини недобору — низькі зарплати.

Про це Суспільному повідомила завідувачка сектору дошкільної освіти міського управління освіти Любов Гаврилова.

За її словами, вихователі отримують від понад 5 до 7 тисяч гривень. Збільшення до 7 тисяч відбувається поступово: раз у п'ять років є переатестація. Якщо працівник проходить її успішно, йому нараховують зарплату за новим розрядом.

За словами Гаврилової, найважче знайти асистентів вихователя для інклюзивного навчання. На цю посаду приймають людей, які мають освіту вихователів чи психологів.

"Проблема досить серйозна. Якщо врахувати, що у нас 175 діток з інвалідністю у садках", — каже посадовиця.

Недобір по вакансіях у дитсадки у місті спостерігається кілька років. Тенденцію, яку помітили минулого року, — не вистачає музичних керівників. Раніше такої проблеми не було.

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