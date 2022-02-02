Жителя Херсонської області, який підробив посвідчення учасника бойових дій, засудили на пів року арешту. Таке рішення ухвалив Херсонський апеляційний суд.

Про це Суспільному розказала прессекретарка Херсонського апеляційного суду Ірина Легка.

«Це рішення від 27 січня. Суд апеляційної інстанції не погодився з судом першої інстанції і дав більш суворе покарання, виходячи з обставин суспільної небезпеки такого кримінального правопорушення», - розповіла Ірина Легка.

За даними слідства, 2020 року засуджений придбав посвідчення учасника бойових дій в Одесі. Недійсний документ у нього виявили поліцейські. У березні 2021 року Херсонський міський суд призначив йому покарання на суму 850 гривень за використання підробленого документу.

Обласна прокуратура тоді оскаржила вирок, вказавши в апеляційній скарзі, що злочин чоловіка "направлений проти авторитету органів державної влади". З'ясувалося, багато разів притягався до кримінальної відповідальності - його судимість не погашена. Чоловік офіційно не працював, перебував на обліку у нарколога, за місцем проживання характеризувався негативно.

«Суд першої інстанції належним чином не врахував характер вчиненого кримінального проступку», - йдеться у вироку апеляційного суду.

Нове покарання чоловіку призначив Херсонський aпeляцiйний cуд – пів року арешту.

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