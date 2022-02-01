У Чернігові стартувала турова вакцинація від поліомієліту

1 лютого стартувала турова вакцинація МОЗ від поліомієліту. Вакцинують дітей віком від шести місяців до шести років. В першу чергу тих, хто такого щеплення немає, або збіг термін ревакцинації. Вакцина безкоштовна і є в достатній кількості у поліклініках за місцем проживання, сказала заступниця медичного директора КНП "Сімейна поліклініка" Чернігівської міськради Катерина Дайнеко.

"Поліомієліт – серйозне вірусне захворювання, яке вражає нервову систему і може привести до паралічу м’язів і навіть – до смерті. Це турова вакцинація від поліомієліту. Це дітки, які невакциновані, а також діткам, яким потрібно додатково ввести вакцинацію проти поліомієліту".

У жовтні (2021) зафіксували спалах цього захворювання на Закарпатті. Тому МОН і ВООЗ запровадили турову вакцинацію.

На 11 ранку у двох кабінетах Сімейної поліклініки зробили щеплення дванадцятьом дітям.

Медсестра Марина Кураш розказала, якою вакциною буде робити щеплення.

"На цей момент, у нас в кабінеті знаходяться два види вакцини: крапельна та ін’єкційна. Крапельна вакцина – жива, оральна, бівалентна. Вона такого рожевого кольору. Капається діткам по дві каплі. Переноситься добре, протипоказів немає. Є вакцина ін’єкційна. Це десятидозна вакцина, на 10 діток, вводиться по 0,5 – нежива вакцина".

ФОТО: Суспільне Чернігів Марина Кураш

Катерина Дайнеко розказала, що на поліомієліт зазвичай хворіють діти до п'яти років. Це захворювання, яке передається через брудні руки. Ліків від нього не існує, єдиний захист – це повний курс вакцинації.

ФОТО: Суспільне Чернігів Катерина Дайнеко

Зберігають вакцини у холодильнику при температурі від двох до восьми градусів протягом доби. Вакцинація безкоштовна.

У поліклініці батьки по-різному реагують на рекомендації лікарів провакцинувати дітей від поліомієліту.

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