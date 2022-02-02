Понад пів сотні балаклав пошили рівненські волонтери. Їх відправлять для українських військовослужбовців на передову, пояснив волонтер Ігор Тимчина. І додав, що для балаклав навмисне обрали тканину білого кольору.

У продажу Ігор Тимчина зустрічав лише чорні балаклави. А вироби з білого кольору, на його думку, не лише зігріють узимку, а й допоможуть замаскуватися серед снігу.

Фото: Суспільне Рівне

Одну з таких балаклав Ігор Тимчина продемонстрував Суспільному і пояснив, що зверху одягають каску і білий маскувальний костюм.

"Балаклава запобігає випроміненню тепла з обличчя. Коли працює снайпер з тепловізором, то тепло розсіюється. Це своєрідний захист від снайперів", – пояснив Ігор Тимчина.

Фото: Суспільне Рівне

Пошити балаклави для військових в одному з рівненських ательє погодилися безплатно.

"Ми знаємо Ігоря давно, п'ять років тому ми шили термобілизну для військових. І він знову звернувся до нас і попросив допомогти з пошиттям балаклав. Задля спроби спочатку виготовили невеличку партію, а далі з'явилася ще тканина і ми пошили їх більше. Треба допомагати, бо наші хлопці роблять велику справу", – каже власниця ательє Наталія Алексєвич.

Фото: Суспільне Рівне

На пошиття однієї такої балаклави необхідно пів години, розповіла швачка Ольга Кісіль.

"Вони всі одного розміру, але розраховані для чоловіків, на більший об'єм голови. В них буде тепло, тому з такої тканини виготовляють спортивні костюми, які носять взимку, восени. Я думаю, що для обличчя буде вистачати цього захисту", – зауважила швачка.

Загалом це вже третя партія, яку відправляють волонтери. Пів сотні пошитих в ательє балаклав передадуть в район Донецького аеропорту. Окрім них, зі слів Ігоря Тимчини, наразі українським бійцям на передовій потрібні також бензопили та холодильники.

"Зараз в них виникло питання зберігання продуктів, зима кінчається. А продукти на лінію обстрілу доставляють максимум два рази в місяць", – розповів волонтер.

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