Хокеїстів з «Кременчука» викликали до збірної України

Хокеїсти клубу «Кременчук» потрапили до збірної України. Загалом до національної команди викликали 26 спортсменів. Про це повідомили на офіційному сайті Федерації хокею України.

Шестеро хокеїстів кременчуцького клубу викликали до складу збірної України. Усі спортсмени не вперше потрапляють до національної команди:

Денис Матусевич (захисник, 20 років, зріст 188 сантиметрів, рідне місто: Кременчук)

Олександр Горлушко (захисник, 22 роки, зріст 180 сантиметрів, рідне місто: Київ)

Всеволод Толстушко (захисник, 28 років, зріст 178 сантиметрів, рідне місто: Київ)

Олексій Ворона (нападник, 24 роки, зріст 186 сантиметрів, рідне місто: Київ)

Іван Савченко (нападник, 28 років, зріст 190 сантиметрів, рідне місто: Харків)

Тимур Гриценко (нападник, 25 років, зріст 170 сантиметрів, рідне місто: Херсон)

З 7 до 12 лютого у Києві відбудуться навчально-тренувальні збори. Українські хокеїсти готуватимуться до матчів чемпіонату світу в дивізіоні IВ, які мають відбутися із 25 квітня до 1 травня у польскому місті Катовіце.

Суперниками українців будуть команди Литви, Польщі, Естонії, Японії і Сербії.