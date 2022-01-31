У Харкові від роботи відсторонили 25 нещеплених — міськрада

25 працівників освіти та медицини відсторонили від роботи через відсутність щеплення проти коронавірусу за відсутності протипоказань.

Про це 31 січня повідомила віцемерка Світлана Горбунова-Рубан.

"Є 14 відсторонених в школах і є 11 відсторонених в лікарнях. Всі інші працюють, бо високий рівень вакцинації", — сказала заступниця мера.

За її словами, минулого тижня у Харкові зробили 16 649 щеплень, з них 11,5 тис. щеплень провели у лікарнях. У Харкові є вакцини Pfizer, Moderna, CoronaVac.

"CoronaVac у нас залишився тільки на другу вакцинацію, першу вакцинацію ми зараз не робимо нею, але ми цю вакцину очікуємо. Є інформація, що CoronaVac вже є в Україні, тепер його треба розвести", — зазначила Світлана Горбунова-Рубан.

Що відомо