У Харкові від роботи відсторонили 25 нещеплених — міськрада

25 працівників освіти та медицини відсторонили від роботи через відсутність щеплення проти коронавірусу за відсутності протипоказань.
Про це 31 січня повідомила віцемерка Світлана Горбунова-Рубан.
"Є 14 відсторонених в школах і є 11 відсторонених в лікарнях. Всі інші працюють, бо високий рівень вакцинації", — сказала заступниця мера.
За її словами, минулого тижня у Харкові зробили 16 649 щеплень, з них 11,5 тис. щеплень провели у лікарнях. У Харкові є вакцини Pfizer, Moderna, CoronaVac.
"CoronaVac у нас залишився тільки на другу вакцинацію, першу вакцинацію ми зараз не робимо нею, але ми цю вакцину очікуємо. Є інформація, що CoronaVac вже є в Україні, тепер його треба розвести", — зазначила Світлана Горбунова-Рубан.
Що відомо
- За наказом МОЗ невакцинованих медиків і комунальників з 31 січня відсторонятимуть від роботи.
- Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.