На Харківщині очікують нову партію CoronaVac

Найближчими днями Харківська область розраховує отримати понад 100 тис. нових доз вакцини від COVID-19 CoronaVac.

Про це 1 лютого розказав директор обласного Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов.

"Зараз в наявності є Pfizer та Moderna, дещо залишився на сьогодні CoronaVac, але він вже в регіон їде із Києва, і ось днями вже буде повністю задоволений весь попит на вакцину CoronaVac. Хочу ще раз наголосити: найліпша вакцина — це та, що є в наявності", — сказав Хаустов.

Як уточнила речниця голови Харківської ОДА Олена Шаповал, Харківщина запросила 155 тисяч доз CoronaVac.

Зараз на Харківщині вакцина CoronaVac залишилася лише для тих, хто очікує щеплення другою дозою.

"Логістика вже розпочалася, коли вакцину доставлять до Харкова, одразу почнеться розподіл", — повідомив Максим Хаустов.

Що відомо

31 січня голова облдержадміністрації Олег Синєгубов повідомляв, що вакцина CoronaVac "відсутня наразі в області". Заступниця мера Харкова Світлана Горбунова-Рубан казала, що CoronaVac щеплять лише для другої дози, і що вакцина вже в Україні.

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