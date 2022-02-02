Чернігівська область отримала більше 27 тисяч експрес-тестів на коронавірус. Їх найближчими днями розподілятимуть по центрах первинної медико-санітарної допомоги. Такі тести отримають сімейні лікарі усіх районів області. Про це Суспільному повідомив директор департаменту інформдіяльності ОДА Андрій Подорван.

За його словами, пацієнти зможуть скористатися експрес-тестом, якщо сімейний лікар вбачатиме у цьому необхідність.

"Наприклад, якщо симптоми ковіду або симптоми, які дозволяють сімейному лікарю зробити припущення, що це ковід. Тоді він бере цей експрес-тест і відразу проводить тестування. Як мені пояснили в управлінні охорони здоров'я, це може бути прямо в кабінеті сімейного лікаря".

Для пацієнта ця послуга є безкоштовною.

Як сказав у коментарі Суспільному начальник управління охорони здоров'я Сергій Пивовар, експрес-тести будуть свого роду альтернативою ПЛР-тестуванню.

"Як показує практика, у більшості випадків експрес-тесту достатньо для постановки діагнозу й призначення лікування".

Після підтвердження коронавірусу ескпрес-тестом, ПЛР-тестування не призначатимуть, сказав Сергій Пивовар.

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