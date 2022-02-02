Із Запорізької обласної ради за народною ініціативою мають намір відкликати чотирьох депутатів від "Слуги народу": Віталія Толочека, Сергія Селевича, Юрія Капустянського та Романа Терехова.

Таке рішення ухвалили під час зорів обласної організації партії, яку ініціював її голова Павло Мельник — повідомляється на сайті організації.

"Для відкликання цих депутатів за народною ініціативою є відповідні підстави, зокрема, невходження депутатів до фракції місцевої організації партії, за виборчим списком якої вони були обрані", — йдеться в рішенні зборів.

Про цей факт планують повідомити обласну територіальну виборчу комісію, а також спрямувати Національній раді громад протокол зібрання для попереднього розгляду.

За словами очільника Запорізької обласної організації Павла Мельника, "Слуга Народу" – перша політична партія, яка вирішила на практиці застосувати імперативний мандат.

Участь у розколі обласної ради та вихід із фракції – що відомо про депутатів

Всі чотири депутати – Віталій Толочек, Сергій Селевич, Юрій Капустянський та Роман Терехов – були обрані до Запорізької обласної ради на місцевих виборах 2020 року від партії "Слуга народу". Однак вже на початку каденції в облраді стався розкол, через обрання Віталія Боговіна, який обіймав посаду голови Запорізької ОДА, головою обласної ради. Депутати трьох фракцій в облраді вважали обрання Боговіна (члена фракції "Слуга народу") нелегітимним, до них також приєднались й чотири колеги Боговіна по фракції.

Ще тоді голова фракції "Слуга народу" Сергій Селевич оголосив про те, що через, на його думку, незаконні дії депутатів цієї партії, він, разом із трьома іншими депутатами (Капустянським, Тереховим та Толочеком), складає свої повноваження й утворює нову "Зе-фракцію". А також подає заяву до Нацполіції щодо незаконних дій новообраного голови та представників так званої "коаліції чотирьох" (фракцій, які підтримували Боговіна — ред.).

Противники Боговіна навіть утворили так звану "альтернативну раду", в якій 17 грудня, за результатами таємного голосування, головою обрали Віталія Толочека. За нього тоді проголосували 44 депутати з ОПЗЖ, "За майбутнє", "Європейська солідарність" і новостворена "Зе-фракція". Втім, після того, як Боговін склав повноваження, депутати обласної ради знову консолідувались та переобрали голову — нею стала нині чинна Олена Жук (представниця фракції "Слуга народу").

Вихід з фракції чотирьох депутатів в обласному осередку партії назвали "неприйнятним", а самих депутатів такими, що "зрадили голоси виборців".

Нині всі чотири депутати продовжують свою роботу в обласній раді в статусі позафракційних та безпартійних депутатів. Як вказано на сайті установи, лише Юрій Капустянський залишається членом партії "Слуга народу".