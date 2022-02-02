"Афон очима ломографії" - так називається виставка фото Артура Скоробагатського, яку презентували 1 лютого у Сумській міській галереї. Виставка є підсумком його подорожі на Афон. Кінорежисер і фотограф зараз працює в Києві. З 16 років займається цифровою та плівковою фотографією.

Майже всі фото, представлені на виставці, зроблені на камеру смартфону, також є кілька кадрів на плівковий фотоапарат. Такі умови диктує спосіб життя на "Святій горі" над Егейським морем, розповідає автор. Там не люблять гаджети та надмірну увагу до себе. Тому ж на виставці й мало портретів.

Автор виставки говорить: "Я ставив наголос на тиші, часу, там немає інтернету, він є у кількох людей, які мають свій доступ. Там люди живуть аскетичним життям. Ти дивишся на них, просто мовчиш, тому що вони не знають англійської мови, і спостерігаєш".

Зате на фотографії потрапили тварини. Ось цей рудий кіт найбільше сподобався Георгію, що прийшов на виставку. Чоловік каже: "Можна побачити кота, що просто позіхає, а можна побачити її просто чорно-білою, яка показує, що бачать самі монахи. На мою думку, вони там моляться і особливих барв цього світу не бачать: мистецтва, відео, фільмів".

Усі світлини – це підсумок паломницької подорожі Артура з батьком минулої осені. Відвідувати Святу гору дозволяється, відповідно до уставу держави, тільки чоловікам. Там живуть близько 2000 ченців, що моляться за людство.

Разом із собою на виставку автор приніс ось цей документ, він засвідчує особу і видається кожному, хто прибуває на Афон. Тут вказаний період, в який Артур там перебував – з 19 по 22 жовтня 2021 року. Щоденно на Афоні видаються такі дозволи не більш як для 120 осіб.

Для висвітлення життя ченців автор обрав стиль ломографія. Артур Скоробогатський пояснив: "Ломографія – від "love" і "motion", любов та рух. Тут немає якихось табу, правил. Ви можете взяти якийсь стіл, стілець, стіну, і сфотографувати під таким ракурсом, з такими тінями, що це буде ломографія. Взагалі, фотографії, які ми робимо на наш телефон кожен день – це теж є ломографія".

Відвідувачка виставки Ольга Козаченко ділиться враженнями: "Це родина талановитих людей, всі у них в сім’ї наділені якимись талантами: і Оксана, і її чоловік Женя, і Артур. Це генетично склалось, що родина ця талановита. Хочеться біля кожної роботи затриматись, подумати, уявити, що це ціла історія. От навіть бруківка ця…Скільки поколінь монахів, як все це було".

Переглянути виставку в стінах міської галереї на Соборній можна до 13 лютого - з дотриманням карантинних умов.

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