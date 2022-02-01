“Путивльська осінь”. У Сумах відкрили виставку майстрів живопису

У Сумах художники показали осінь, якою зафіксували її на полотнах три місяці тому. Звітну виставку майстрів живопису, учасників Всеукраїнського пленеру "Путивльська осінь" презентували у міській галереї.

Два роки тому Ігор Василевський вже збирав колег-митців на пленер на Путивльщині. У 2021 році вирішили повторити. У жовтні сім художників вирушили селами на півночі області, щоб фіксувати на полотнах пейзажі путивльського краю. Участь у мистецькому пленері взяли також фахівці Путивльського краєзнавчого музею та педагогічного фахового коледжу.

Всеукраїнський пленер, підсумком якого стали кілька десятків полотен, відбувся з 10 до 22 жовтня 2021 року. Крім сумських митців, участь у пленері взяли художники з Харкова, Києва, Чернігова.

Олександр Криушин з Харкова на виставці представив сім робіт.

"Ще кілька років тому ми познайомилися з Ігорем Едуардовичем Василевським. Він багато розповідав про ці місця на Сумщині, про пейзажі сумські. Заінтригував, що є тут такі цікаві ландшафти, села. Давно вже хотіли приїхати. Вперше приїжджали два роки тому, навесні був пленер в Путивлі. Ми хотіли дуже на золоту осінь потрапити в ці місця", — зазначив він.

Роман Найдьон з Чернігова для участі у пленері вперше завітав на Сумщину. Деякі роботи, розповідає, під враженням від навколишньої природи створив за один сеанс.

"Надзвичайна місцевість, дуже вразила. Там згусток всього на Путивльщині. Мені здалося, що коло біля Путивля – це згусток мотивів, краєвидів всієї нашої області. Концентрація велика", — каже він.

"Гарні художники, одні з найкращих живописців України на цей момент. Двоє викладають в академії Харкові. Я дуже радий, що вони з задоволенням приїздять на Сумщину. Сумщина – це такий край, де зібрана вся палітра України: і Полісся, і Наддніпрянщина, все", — розповідає Ігор Василевський.

"Дуже класна виставка, така живописна, різноманітна, багато сюжетів наших, нашого рідного краю. Дуже цікава подача, у кожного художника — своя. І це дуже тішить", — зазначила відвідувачка виставки Ольга Златнік.

Полотна з осінніми пейзажами в міській галереї можна побачити до 13 лютого. Художники ж за місяць планують зібратися на Путивльщині ще на один пленер.

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