На Вінниччині двоє чоловіків побили охоронця меблевого магазину та пограбували заклад. Сталося це 31 січня у Липовці, повідомляє пресслужба Нацполіції області.

Близько 20:00 чоловіки потрапили у магазин. Поки один з них лупцював охоронця, інший забирав з гроші каси. Викрали також робочий ноутбук та мобільний телефон працівника.

Усю ніч травмований охоронник провів у магазині. Вранці ж, прийшовши до тями, дістався місцевої лікарні, медики якої й повідомили про злочин поліцію.

Фото: Нацполіція Вінниччини

За кілька годин особи нападників встановили, адже охоронець зумів їх описати, йдеться у дописі. Одного з них затримали на вулиці Липовця. Чолові ніс украдений з магазину ноутбук, аби продати. Його товариша знайшли за місцем проживання в одному з сіл територіальної громади.

Чоловікам 37 та 41 рік. Один з них був раніше засуджений за крадіжки. Що ж до іншого, то відкриті на нього кримінальні провадження за вчинення грабежу та крадіжок перебувають на розгляді в суді.

Затриманим оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст.187 (розбій). За скоєне чоловікам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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