Чоловік, якого збили на пішохідному переході в Луцьку, помер у лікарні

У Медоб'єднанні Луцької тергромади вночі 2 лютого помер 57-річний чоловік, якого збив на пішохідному переході на вулиці Дубнівській водій мікроавтобуса Ford. Про це Суспільному телефоном розповів заступник директора лікарні Олександр Федорчук.

Зі слів медика, стан здоров'я травмованого погіршувався з дня на день: у чоловіка був травматичний шок.

"Він був в сплутаній свідомості, мав важку травму грудної клітки, забій головного мозку, перелом ребер, забиття органів черевної порожнини, політравму. Лікарі боролися за якого життя, проте, на жаль, врятувати чоловіка не вдалося, — зазначив Олександр Федорчук.

Поліція Волині Аварія сталася 27 січня

Старша інспекторка Нацполіції Волині Марина Балдич розповіла телефоном, що у зв'язку зі смертю пішохода щодо водія мікроавтобуса відкрили кримінальне провадження за частиною другою статті 286 ККУ, йому загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Зі слів інспекторки, підозру водію поки не оголосили, оскільки тривають інженерно-транспортні та судово-медичні експертизи.

Що відомо

Аварія сталася на вулиці Дубнівський 27 січня. Правоохоронці встановили, що водій Ford був тверезий, з місця аварії не втікав. Травмований чоловік, зі слів заступника директора лікарні Олександра Федорчука, перебував у стані алкогольного сп'яніння.

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