На п'яти маршрутах у Луцьку затвердили перевізників, один – змінили

Члени виконкому Луцької міської ради затвердили нових підприємців-перевізників, які обслуговують п'ять маршрутів громадського транспорту громади, – інформує сайт міської ради.
Один із автобусів змінив маршрут.
Конкурс на перевезення пасажирів завершився 1 лютого. Нових перевізників затвердили на такі маршрути:
- маршрут № 25 "с. Великий Омеляник – Дубнівська”
- маршрут № 53 “Луцьк – Липляни”
- маршрут № 9 “Теремнівська – Межова (КХП)”
- маршрут № 190 “Луцьк – Сьомаки”
- маршрут № 51 “Кульчин – Луцьк”.
Також члени виконкому внесли зміни у маршрут № 1 “Надрічна – Завод Мотор”. Шлях за маршрутом у прямому та зворотному напрямках пролягатиме: Надрічна, Садовського, Дубнівська, Авторемонтна, Рівненська (Дубнівська), Київський майдан, Волі, Винниченка, Василя Мойсея, Перемоги, Соборності, Гордіюк, Ківерцівська.
Що відомо
- Наприкінці грудня автобусні маршрути № 9, 10 та № 25 змінили схему руху. Це пов'язано з тим, що на цих маршрутах запускають нові тролейбуси та автобуси з великою пасажиромісткістю.
- Також в грудні міська рада скасувала маршрут №29, який їхав із Володимирської через вулицю Рівненську до 40-го кварталу. У зв'язку з ускладненням доїзду з вулиці Володимирської до інших мікрорайонів жителі мікрорайону звернулися до міської ради зі скаргами.