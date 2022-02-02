На п'яти маршрутах у Луцьку затвердили перевізників, один – змінили

Члени виконкому Луцької міської ради затвердили нових підприємців-перевізників, які обслуговують п'ять маршрутів громадського транспорту громади, – інформує сайт міської ради.

Один із автобусів змінив маршрут.

Конкурс на перевезення пасажирів завершився 1 лютого. Нових перевізників затвердили на такі маршрути:

маршрут № 25 "с. Великий Омеляник – Дубнівська”

маршрут № 53 “Луцьк – Липляни”

маршрут № 9 “Теремнівська – Межова (КХП)”

маршрут № 190 “Луцьк – Сьомаки”

маршрут № 51 “Кульчин – Луцьк”.

Також члени виконкому внесли зміни у маршрут № 1 “Надрічна – Завод Мотор”. Шлях за маршрутом у прямому та зворотному напрямках пролягатиме: Надрічна, Садовського, Дубнівська, Авторемонтна, Рівненська (Дубнівська), Київський майдан, Волі, Винниченка, Василя Мойсея, Перемоги, Соборності, Гордіюк, Ківерцівська.

Що відомо