Харківщина другу добу поспіль перевищує показник рівня госпіталізацій з COVID-19

Дві доби поспіль Харківщина перевищує граничний рівень госпіталізацій з COVID-19. Також перевищеним є коефіцієнт виявлення нових випадків.

Харківська область відповідає "помаранчевому" рівню, йдеться у таблиці Міністерства охорони здоров'я з індикаторами визначення рівнів епіднебезпеки в Україні.

За даними на 2 лютого, на Харківщині перевищені:

Коефіцієнт виявлення випадків інфікування — 20,6% (граничний ≤20%)

Рівень госпіталізацій — 63,8% на 100 тис. населення (граничний ≤60%)

Напередодні рівень госпіталізацій дорівнював 60,2% на 100 тис. населення.

Інші показники (динаміка рівня госпіталізацій, завантаженість ліжок з киснем) у Харківській області не перевищені. Також є достатнім охоплення тестуванням.

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