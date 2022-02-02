Харківщина другу добу поспіль перевищує показник рівня госпіталізацій з COVID-19

Дві доби поспіль Харківщина перевищує граничний рівень госпіталізацій з COVID-19. Також перевищеним є коефіцієнт виявлення нових випадків.
Харківська область відповідає "помаранчевому" рівню, йдеться у таблиці Міністерства охорони здоров'я з індикаторами визначення рівнів епіднебезпеки в Україні.
За даними на 2 лютого, на Харківщині перевищені:
- Коефіцієнт виявлення випадків інфікування — 20,6% (граничний ≤20%)
- Рівень госпіталізацій — 63,8% на 100 тис. населення (граничний ≤60%)
Напередодні рівень госпіталізацій дорівнював 60,2% на 100 тис. населення.
Інші показники (динаміка рівня госпіталізацій, завантаженість ліжок з киснем) у Харківській області не перевищені. Також є достатнім охоплення тестуванням.
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