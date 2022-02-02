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ДТП під Вінницею: вантаж із причепа фури злетів на легковий автомобіль
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ДТП під Вінницею: вантаж із причепа фури злетів на легковий автомобіль

Ольга Федоренко
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ДТП під Вінницею: вантаж із причепа фури злетів на легковий автомобіль Під Вінницею вантаж із фури впав на легковик. Фото: Суспільне Вінниця

Під Вінницею, на Немирівському шосе, сталася ДТП за участю вантажівки та легкового автомобіля. Вантаж із причепа фури злетів на легковик. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції області Анна Олійник.

ДТП під Вінницею: вантаж із причепа фури злетів на легковий автомобільСуспільне Вінниця

Наразі усі обставини та причини цієї події з'ясовують правоохоронці. Відомо, що вантаж злетів із причепа під час повороту.

ДТП під Вінницею: вантаж із причепа фури злетів на легковий автомобільФото: online-vin

Автівка, на яку упав контейнер, їхала назустріч фурі. Водій від госпіталізації відмовився.

ДТП під Вінницею: вантаж із причепа фури злетів на легковий автомобільСуспільне Вінниця

За словами речниці патрульної поліції Тетяни Плахотнюк, контейнер у вантажівці був ненадійно зафіксований. На водія фури склали адмінпротокол за ст. 124 (Порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна).

ДТП під Вінницею: вантаж із причепа фури злетів на легковий автомобільСуспільне Вінниця

Кермувальнику фури загрожує штраф у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

На певний час на ділянці дороги, де сталася аварія, рух регулювали патрульні.

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