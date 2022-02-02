Червоний Хрест на Тернопільщині буде мати свій музей

У Збаразькому товаристві Червоного Хреста облаштовують музей. Там експонуватимуть світлини, документи та буклети з історією товариства від початку його діяльності в Україні та світі, каже керівниця товариства в Збаражі Марія Милян. Музей облаштують в підвалі. Зараз там роблять ремонт.

Двоє жителів Збаража роблять ремонт у приміщенні, де планують створити музей історії Червоного Хреста. Один із них Юрій Паславський.

"Зачищаєм камінці, залили стяжки, боки поробили. Залишилося почистити шви. Тільки зачистка займе тижнів два, бо потрібно відновити весь камінь", – каже Юрій.

Ідея створення музею історії в Збаражі виникла минулого року. Про це розповіла його керівниця Марія Милян. За її словами, вирішили це зробити у підвалі будинку, де розташоване товариство. Жінка каже, що будівлі понад 150 років:

"Ми його вичистили. Подивившись на нього, мені його просто шкода стало, що приміщення буде пропадати. Хотілось його показати людям, хотілось його показати туристам.

Вивчивши історію Червоного Хреста хотілося, щоб був такий музей", – каже Милян.

Перші експонати для музею вже знайшли – це двадцять значків донорів крові від товариства.

"Це дуже важливе для нас, бо це значки ще Радянського Союзу. Вони мають важливу історію. Плануємо кожен значок з його історією розмістити. Є медичні сумки старого зразка", – каже Марія Милян.

Орієнтовна вартість облаштування музею 280 тисяч гривень. Зараз шукають меценатів. Музей планують відкрити до кінця цього року.

Червоний хрест у Збаражі діє з 1996 року. Зараз працівники опікуються понад трьома сотнями людей. Це одинокі пенсіонери та малозабезпечені сім’ї.

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