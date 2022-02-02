Власний бізнес у Сумах для малозабезпечених: як скористатися допомогою держави

Як людині з малозабезпеченої сім’ї започаткувати власну справу та на яку підтримку можна розраховувати від держави, - відповіді на ці питання давали в студії програми Сьогодні. Головне на Суспільному.

З 1 січня року набрав чинності порядок надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпечених сімей. Зареєстровані безробітні з-поміж таких сімей зможуть отримувати фінансову допомогу від держави на започаткування власного бізнесу в рамках нової бюджетної програми "Рука допомоги".

За словами заступниці начальника відділу інформаційних систем і комунікацій Сумського центру зайнятості Вікторії Прокопенко, проєкт покликаний замість безробітних отримувачів допомоги від держави сформувати нових платників податків. В ідеалі вони зможуть створювати і власні робочі місця для людей з тієї ж категорії населення.

Хто може отримати допомогу?

Критерії для претендентів на цю програму чітко визначені – говорять Вікторія Прокопенко та заступниця начальника управління надання державної соцдопомоги Департаменту соцзахисту населення міськради Інна Спориш. Учасником проєкту може стати непрацездатна особа працездатного віку з-поміж членів малозабезпечених сімей. Ця людина має бути зареєстрована і мати офіційний статус безробітного, перебувати на обліку у центрі зайнятості. Є і третя умова: мати бажання отримати таку фінансову допомогу для того, щоб започаткувати свій бізнес.

Яку суму та на що можна витратити?

Започаткувати можна ті види бізнесу, які потребують придбання матеріалів та обладнання. Саме на них виділяє кошти держава. Також характерною особливістю цієї програми є те, що безвідсоткова фінансова допомога не надається людині на рахунок. Це допомога, яка перераховується постачальнику матеріалів, обладнання, інструментів. Згідно з наданими рахунками держава перераховує ту суму, на яку майбутній власник бізнесу отримає собі обладнання.

Коли людина звертається за такою допомогою, вона додає обов’язковий перелік документів:

Заява про надання фінансової допомоги встановленої форми. Довідка для надання фізичним особам відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством. Бізнес-план, який можна скласти самостійно або в процесі професійного навчання.

Окрім того, на момент укладання угоди має бути чинним правовий статус особи як члена малозабезпеченої сім'ї. Ця належність до категорії малозабезпечених обов'язково перевіряється додатково, адже між наданням такого статусу і зверненням по допомогу минає певний час.

Сума допомоги може бути різною. Вона має верхню межу, яка не може перевищувати більше ніж 15 мінімальних заробітних плат. На початок 2022 року мінімальна зарплата складає 6500 грн, отже, гранична сума допомоги - 97500 грн. Допомога не може бути більше, ніж ця сума, але якщо обладнання чи матеріали вартують більше і людина бажає їх придбати, то решту вона оплачує самостійно.

Коли і скільки потрібно повернути? За яких умов допомога стає безповоротною?

Суму допомоги, що надається не коштами, а обладнанням, після трирічного строку потрібно повернути. З боргу вираховуються суми податків, що були сплачені за цей період. За умови, коли сума сплачених податків перевищила суму, на яку держава здійснила закупівлю обладнання та матеріалів, повертати не потрібно нічого. Отриману допомогу також не потрібно повертати, якщо протягом першого року діяльності підприємець працевлаштував, за направленням Центру зайнятості, ще двох членів малозабезпечених родин терміном не меншим ніж 2 роки.

З державного бюджету України на таку програму виділено 100 000 000 гривень.

Пілотна версія такої програми діяла у 2016-2019 роках у Харківській, Львівській і Полтавській областях, а також в деяких громадах Житомирської, Донецької та Чернігівської областей. За час пілотного проєкту підприємцями стали 237 малозабезпечених безробітних. Більше ніж 90% з них ведуть свій бізнес і сьогодні.

Авторка - Інна Зябченко

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до спільноти у Viber