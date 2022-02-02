Як працюватимуть нові норми про стягнення аліментів. Пояснює юрист

В Україні збільшили мінімальний розмір аліментів на дитину для родичів або членів сім'ї, якщо їх не можуть сплачувати батьки. Тепер платники зобов'язані виділяти для дитини не менше 50% прожиткового мінімуму. В ефірі Українського радіо адвокат Михайло Куян розповів про те, як працюватимуть нові законодавчі норми.

Як стягнути аліменти на дитину

Михайло Куян розповідає, що наразі існує три способи стягнення аліментів. Перший спосіб є добровільний. Батьки мають звернутися до нотаріуса та укласти угоду, згідно з якою буде відбуватися стягнення аліментів.

Крім цього, каже юрист, існують два примусові способи.

"Можна звернутися до суду для отримання судового наказу. Тобто подається заява про видачу судового наказу – це коротка заява, яка містить підстави, необхідні для того, щоб суд виніс рішення. Така заява розглядається досить швидко, протягом 10 днів, без виклику сторін. І можна звернутися до суду безпосередньо з позовом про визначення розміру аліментів та їх стягнення", — каже Михайло Куян.

У другому випадку сторони можуть бути викликані до суду. Зазвичай це трапляється, коли сторони не можуть домовитися про розмір аліментів.

Мінімальний розмір аліментів збільшено. Що зміниться.

"Мінімальний розмір аліментів гарантований законами. Тобто в будь-якому разі розмір аліментів не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму. Якщо раніше для осіб, які не є батьками, був встановлений мінімальний розмір 30%, то тепер його зрівняли", — каже юрист.

Відтепер не лише в батьків, а й в родичів, зокрема дідусів, бабусь, сестер, братів, буде обов’язок виплачувати аліменти у розмірі 50% прожиткового мінімуму, якщо один з батьків не здатен робити такі виплати.

Крім, того відтепер суду не обов’язково зважати лише на офіційний дохід того з батьків, хто платитиме аліменти.

"Наразі є норма, яка визначає, що якщо у суді буде доведено, що витрати того з батьків, з кого будуть стягуватися аліменти, перевищують його офіційний дохід, суд може вийти за межі і не прив’язуватися до офіційного доходу та визначити інший розмір аліментів", — каже юрист.

Про усні домовленості

Не нотаріальні договори не мають юридичної сили для суду, каже Михайло Куян. Він каже, що батьки можуть домовитися усно чи письмово. Але варто зважати, що усна домовленість, яка ніде не закріплена, не матиме сили в суді. В іншому ж випадку, сторони можуть звернутися до суду.

Чи може дитина самостійно подати на аліменти

"Якщо дитина неповнолітня, то вона має бути з представником і звертатися до суду виключно через представника. Тобто сама особа не може це зробити. Цим займаються служби у справах дітей", — каже Михайло Куян.

Такі служби визначають малозабезпечені сім’ї, беруть їх на облік та здійснюють постійний контроль щодо них. У випадку порушення прав дитини, справою має займатися Служба у справах дітей. В такому випадку саме служба повинна звертатися до суду з вимогою захистити дитину.

Що відомо

26 січня Верховна рада підтримала у другому читанні зміни до Сімейного кодексу щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім'ї та родичів. Мінімальний гарантований розмір аліментів не може бути меншим за 50% прожиткового мінімуму на одну дитину. Такий розмір аліментів призначається, якщо один з батьків не має достатньо коштів, аби робити великі виплати.

Таким чином, з 1 січня 2022 року мінімальний гарантований розмір аліментів становить:

Для дітей віком до 6 років — 1050 гривень;

Для дітей віком від 6 до 18 років — 1309 гривень.

З 1 липня 2022 року мінімальний розмір аліментів становитиме:

Для дітей віком до 6 років — 1100 гривень;

Для дітей віком від 6 до 18 років — 1372 гривні.

З 1 грудня 2022 року мінімальний гарантований розмір аліментів становитиме:

Для дітей віком до 6 років —1136 гривень;

Для дітей віком від 6 до 18 років —1417 гривень.

Якщо платник аліментів має достатній дохід, присуджується рекомендований розмір аліментів. Він становитиме розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

З 1 січня 2022 року рекомендований розмір аліментів становить:

Для дітей віком до 6 років — 2100 гривень;

Для дітей віком від 6 до 18 років — 2618 гривень.

З 1 липня 2022 року рекомендований розмір аліментів становитиме:

Для дітей віком до 6 років — 2201 гривень;

Для дітей віком від 6 до 18 років — 2744 гривень;

З 1 грудня 2022 року рекомендований розмір аліментів становитиме:

Для дітей віком до 6 років —2272 гривень;

Для дітей віком від 6 до 18 років — 2833 гривень.

Максимальний розмір аліментів становить 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку. Батьки між собою можуть домовитися і про більшу суму.

З 1 січня 2022 року він становить:

Для дітей віком до 6 років —21000 гривень;

Для дітей віком від 6 до 18 років — 26180 гривень.

З 1 липня 2022 року максимальний розмір аліментів становитиме:

Для дітей віком до 6 років — 22010 гривень;

Для дітей віком від 6 до 18 років — 27440 гривень;

З 1 грудня 2022 року максимальний розмір аліментів становитиме:

Для дітей віком до 6 років — 22720 гривень;

Для дітей віком від 6 до 18 років — 28330 гривень

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