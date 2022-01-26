Рада збільшила мінімальний розмір аліментів

Верховна рада підтримала у другому читанні зміни до Сімейного кодексу щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім'ї та родичів.

За документом, тепер аліменти, мають виплачуватися на дитину іншими членами сім'ї та родичами становитимуть не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Для дітей до 6 років станом на січень 2022 року прожитковий мінімум становить 2618 грн

"Прийняття проекту закону дозволить підвищити правові гарантії належної реалізації права на утримання дітей, які потребують матеріальної допомоги зі сторони платника аліментів, а саме повнолітньої працездатної особи, яка має необхідні для аліментування кошти", — зазначено у пояснювальній записці до документа.

Раніше, станом на 01.07.2020 року мінімальний гарантований розмір аліментів на дитину, який може бути стягнутий з батьків становив для дітей до 6 років – 929,50 грн., а для дітей від 6 до 18 років – 1159 грн.

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