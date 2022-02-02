У Києві зустрілися прем’єр-міністри України й Нідерландів. Про що говорили

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та Нідерландів Марк Рютте обговорили збільшення інвестицій в українську економіку, російську агресію та розслідування збиття Боїнга МН17 у 2014 році.

"Марк Рютте запропонував організувати бізнес-місії з двосторонніх питань для вже наявних і потенційних інвесторів. Денис Шмигаль підтримав ініціативу, відзначивши, що до таких зустрічей можуть бути залучені представники профільних міністерств", — повідомили у пресцентрі Кабінету міністрів.

Як відзначив Шмигаль, Київ планує організувати бізнес-місію в Королівство Нідерланди, щоб "знайти точки дотику в цікавих для обох сторін напрямах".

Голова українського уряду також відзначив підтримку Нідерландів розвитку Збройних Сил та співпрацю в оборонній сфері, в рамках якої було виділено 31 млн євро на поточні потреби ЗСУ в межах Європейського фонду миру.

"Серед іншого очільники урядів обговорили розслідування справи MH17. Денис Шмигаль наголосив, що Україна підтверджує вжиття усіх необхідних заходів для належного розгляду позовів проти Росії у ЄСПЛ. Україна також повністю підтримує позицію Нідерландів щодо необхідності вшанування і увічнення пам’яті жертв катастрофи", — зазначили в пресцентрі уряду.

Окрім того, у Києві зустрілися міністри закордонних справ України та Нідерландів митро Кулеба та Вопке Хукстра. Як повідомляє пресцентр МЗС, вони узгодили дії України та Нідерландів задля стримування РФ від подальшої агресії

"Окремою темою розмови стала співпраця в рамках Кримської платформи, взаємодія в галузях кібербезпеки та протидії російській дезінформації. Сторони приділили особливу увагу спільній роботі задля встановлення справедливості за збиття пасажирського літака рейсу МН17 та притягнення до відповідальності винних у цьому злочині", — зазначили у відомстві.

Що відомо

Раніше візит до України на тлі загрози російського вторгнення анонсував прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, який 1 лютого проведе у Києві перемовини з керівництвом України. 7-8 лютого до України прибудуть міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан разом з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

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