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Найбільше хворих за весь час пандемії: у Чернігові за тиждень COVID-19 діагностували у 2425 містян
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Найбільше хворих за весь час пандемії: у Чернігові за тиждень COVID-19 діагностували у 2425 містян

Юлія Суржикова
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Найбільше хворих за весь час пандемії: у Чернігові за тиждень COVID-19 діагностували у 2425 містян ФОТО: Getty images

У Чернігові минулого тижня підтвердили COVID-19 у 2425 людей. Це найбільша кількість за весь період пандемії. Про це розповів гендиректор Чернігівської міської лікарні №2 Владислав Кухар на нараді в міськраді сьогодні, 1 лютого.

З його слів, попередній рекорд зафіксували на 43 тижні минулого року тоді підтвердили інфікування у 1990 осіб.

"Кількість госпіталізованих на сьогоднішній день склала 89 проти 236 осіб, які були на 43 тижні минулого року. Якщо детально по цифрах: кількість хворих 2425 осіб, кількість одужавших 642, госпіталізували 89, виписали 64 людини. Померли три. Що стосується захворюваності дітей то, на сьогоднішній день, офіційно хворіє 113", зазначив лікар.

Зі слів Кухаря, темпи вакцинації у Чернігові низькі. На сьогодні повний курс отримали 46,5 %, це понад 109 200 людей. Бустерну дозу отримали 2663 особи. Кількість дітей, які щепилися першою дозою 542, закінчили вакцинацію 338.

Він додав, за час пандемії у Чернігові від COVID-19 та від ускладнень, викликаних цим вірусом, померли 840 містян, з них 20 були щеплені.

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