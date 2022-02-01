У Чернігові минулого тижня підтвердили COVID-19 у 2425 людей. Це найбільша кількість за весь період пандемії. Про це розповів гендиректор Чернігівської міської лікарні №2 Владислав Кухар на нараді в міськраді сьогодні, 1 лютого.

З його слів, попередній рекорд зафіксували на 43 тижні минулого року — тоді підтвердили інфікування у 1990 осіб.

"Кількість госпіталізованих на сьогоднішній день склала 89 проти 236 осіб, які були на 43 тижні минулого року. Якщо детально по цифрах: кількість хворих — 2425 осіб, кількість одужавших — 642, госпіталізували 89, виписали 64 людини. Померли — три. Що стосується захворюваності дітей то, на сьогоднішній день, офіційно хворіє 113", — зазначив лікар.

Зі слів Кухаря, темпи вакцинації у Чернігові низькі. На сьогодні повний курс отримали 46,5 %, це понад 109 200 людей. Бустерну дозу отримали 2663 особи. Кількість дітей, які щепилися першою дозою 542, закінчили вакцинацію — 338.

Він додав, за час пандемії у Чернігові від COVID-19 та від ускладнень, викликаних цим вірусом, померли 840 містян, з них 20 були щеплені.

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