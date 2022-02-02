Слідчий експеримент без дозволу: на Рівненщині судитимуть експоліцейського

На Рівненщині експоліцейського судитимуть за незаконні слідчі дії. Про це 2 лютого повідомили на сайті Рівненської обласної прокуратури. За версією слідства, яке проводило ДБР, правоохоронець без відповідного дозволу та згоди власника провів на приватній території слідчий експеримент.

Рівненська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього працівника Костопільського відділу поліції. Йдеться про дії, які він вчиняв у липні 2020 року. За даними слідства, на них він не мав відповідних повноважень.

"Без надання судом санкції та без згоди власника провів незаконні слідчі дії. Зокрема, йдеться про слідчий експеримент спільно із підозрюваним на приватній території потерпілого. Пізніше, аби приховати свою протиправну діяльність, правоохоронець надав до підпису колезі документи із недостовірними відомостями", – повідомила речниця прокуратури Оксана Жужельська.

Досудове розслідування проводили слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань. Наразі чоловік вже звільнений із лав Нацполіції України.

Санкція інкримінованої йому статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

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