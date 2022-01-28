У ДБР вперше опублікували відео, як патрульний б'є затриманого у Рівному чоловіка. Цей випадок стався ще у травні 2021 року, за це поліцейського тепер судитимуть. За версією слідства, після побиття правоохоронець відвіз чоловіка до залізничних колій та покинув там, – у пресслужбі теруправління ДБР в Хмельницького. Поліцейського від посади відсторонили, йому загрожує вісім років тюрми.

Що це за історія

Раніше Суспільне повідомляло: у Рівному 8 травня 2021 року патрульних викликали до залізничного вокзалу до порушників громадського порядку. Тоді речниця обласної прокуратури Оксана Жужельська повідомляла, що інспектор патрульної поліції приїхав на виклик у складі екіпажу.

За її словами, він же одягнув кайданки на одного з присутніх, кинув його на асфальт та утримував силоміць, застосовуючи заборонений прийом та бив чоловіка.

Речниця ДБР у Хмельницькому Катерина Герасімук повідомила, що затриманий намагався привернути увагу та голосно кричав. У ДБР вперше опублікували відео інциденту.

"За версією слідства, пізніше 26-річний правоохоронець відвіз травмованого чоловіка до залізничних колій, зняв кайданки та покинув його там, не надавши медичної допомоги. У чоловіка – тілесні ушкодження середньої тяжкості", – зазначила Катерина Герасімук.

Що буде далі

ДБР клопотало до суду про відсторонення поліцейського від роботи. Суд задовільнив клопотання, а вже 4 січня йому повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень, яке супроводжувалось з застосуванням спецзасобів та насильством, що ображає особисту гідність людини.

За словами Катерини Герасімук, наразі досудове розслідування завершили та скерували обвинувачення до суду.

Покарання за інкримінованою поліцейському статтею – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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