Тетяна Кузнецова-Молодчая очолила Чернігівську райраду

Тетяна Кузнецова-Молодчая стала головою Чернігівської районної ради. Її обрали шляхом таємного голосування на тринадцятій сесії Чернігівської районної ради восьмого скликання, яка відбулась вчора, 1 лютого.

За кандидатуру нової голови проголосували всі 40 депутатів одноголосно.

Своєю чергою, голова Чернігівської районної ради Микола Силенко склав свої повноваження.

Як прокоментував Суспільному Микола Силенко, скласти повноваження голови Чернігівської районної ради, було його особистим рішенням.

"Ми розуміли, що це короткий забіг. Основне навантаження було перший рік. Коли реорганізація була: коли треба було ліквідовувати заборгованості, закривати старі заклади, передавати майно, вирішувати з лікарнями. Я розуміюся на таких питаннях, у мене є досвід тому мене і залучили на цей період".

Сам же Силенко планує займатися місцевим самоврядуванням. Не виключає, що це буде співпраця з Асоціацією міст.

Своє складання повноважень пов’язує з виборами по 206 округу.

"Я просто прискорив процес складання повноважень, щоб мене не звинувачували, що я використовую службові обов’язки, займаюсь агітацією. Без прив’язки до посади. Це суперечить моїм внутрішнім переконанням".

Тетяна Кузнецова-Молодчая є членом партії "Рідний дім". До свого обрання з січня 2017 року очолювала Новозаводську районну раду у Чернігові. До цього з 2011 року працювала керівником Чернігівського міського Центру соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді.

Згідно з електронною декларацією, має чоловіка та дочку. Автомобіль, земельна ділянка, житловий будинок та 1/3 квартири у Чернігові записані на чоловіка. Задекларувала 78470 зарплати (Чернігівський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді). Готівки, банківських рахунків чи інших матеріальних цінностей у декларації немає.

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