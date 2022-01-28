Олександра Селівона призначили головою Чернігівської РДА

Президент призначив Олександра Селівона головою Чернігівської РДА. Відповідне розпорядження глава держави підписав 27 січня, Кабмін його ж призначив ще 10 листопада.

Олександру Селівону 35 років, родом із села Карпилівка колишнього Козелецького району.

У Луганському державному університеті внутрішніх справ вивчав правоохоронну діяльність. До 2020 року працював за фахом, у Чернігівському відділі поліції. Був старшим слідчим слідчого відділу.

Після того протягом року працював у ДФС, остання посада – начальник відділу протидії злочинам у сфері обігу товарів акцизної групи.

У 2019 році брав участь у виборах народного депутата України як самовисуванець по 207 виборчому округу. Нагадаємо, переміг тоді Максим Зуєв від «Слуги народу». Згідно з даними сайту ЦВК, Селівон посів останнє місце у виборчих перегонах, за нього віддали голос 0,11% виборців округу, тобто 78 людей.

Згідно з останнім повідомленням в Єдиному державному реєстрі декларацій, Олександр Селівон має дружину та сина. Задекларував автомобіль Audi A-6 2012 року випуску, оформлений на родичку. Упродовж січня-листопада 2021 року отримав зарплатні на суму 132,8 тисячі гривень. Задекларував 75 тисяч доларів готівкою, його дружина – 60 тисяч.

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