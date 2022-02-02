На Вінниччині збільшилася кількість "ковідних" лікарень

На Вінниччині ще три лікарні прийматимуть хворих на коронавірус. Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я та реабілітації облдержадміністрації Ольга Задорожна.

Відтепер "ковідних" лікарень буде 24. Додаткових 150 ліжок для хворих на коронавірус розгорнули у медзакладах Іллінців, Літина та Крижополя. За словами Задорожної, нова хвиля відрізняється від попередньої тим, що хвороба швидко поширюється. Однак менше пацієнтів потребують кисневої підтримки.

Наразі в опорних лікарнях області, які займаються лікуванням хворих на COVID-19, перебувають 1 459 пацієнтів, 95% з яких не вакциновані. Загалом розгорнулто 3 069 COVID-ліжок.

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