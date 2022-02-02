1252 підтверджених випадки, 13 смертей: COVID-19 на Вінниччині

На Вінниччині за минулу добу коронавірус лабораторно підтвердили у 1 252 випадках. Це на 402 менше, аніж напередодні. Одужала 331 людина. Летальних випадків зафіксували тринадцять. Такі дані МОЗ України станом на ранок другого лютого.

Від початку пандемії COVID-19 виявили у 134 203 мешканців області. З них одужали 112 259 вінничан. Від ускладнень, спричинених цією хворобою, померли 3 378 людей.

Суспільне Вінниця

Першою дозою вакцини щеплення від коронавірусу за добу зробили 828 вінничан (всього 594 986 людей). Другою дозою імунізувалися 857 мешканців області (всього 559 857). Бустерною дозою вакцинувалися 1 123 людини (всього 16 453), а додатковою всього 190 вінничан.

В Україні ж за минулу добу виявили 35 014 нових випадків захворювання на коронавірус. Хворобу, зокрема, підтвердили у 4 190 дітей та 970 медиків. Найбільше хворих виявили у Львівській (2953) та Одеській (2725) областях, а також у Києві (2499), найменше — на Кіровоградщині (310).

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