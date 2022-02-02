1252 підтверджених випадки, 13 смертей: COVID-19 на Вінниччині

На Вінниччині за минулу добу коронавірус лабораторно підтвердили у 1 252 випадках. Це на 402 менше, аніж напередодні. Одужала 331 людина. Летальних випадків зафіксували тринадцять. Такі дані МОЗ України станом на ранок другого лютого.
Від початку пандемії COVID-19 виявили у 134 203 мешканців області. З них одужали 112 259 вінничан. Від ускладнень, спричинених цією хворобою, померли 3 378 людей.
Першою дозою вакцини щеплення від коронавірусу за добу зробили 828 вінничан (всього 594 986 людей). Другою дозою імунізувалися 857 мешканців області (всього 559 857). Бустерною дозою вакцинувалися 1 123 людини (всього 16 453), а додатковою всього 190 вінничан.
В Україні ж за минулу добу виявили 35 014 нових випадків захворювання на коронавірус. Хворобу, зокрема, підтвердили у 4 190 дітей та 970 медиків. Найбільше хворих виявили у Львівській (2953) та Одеській (2725) областях, а також у Києві (2499), найменше — на Кіровоградщині (310).
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