На Вінниччині стартувала вакцинальна кампанія від поліомієліту

На Вінниччині 1 лютого стартувала кампанія зі щеплення дітей віком від шести місяців до шести років проти поліомієліту. Імунізують тих, хто пропустив вакцинацію за Національним календарем щеплень. Про це нам розповіла заступниця директорки профільного департаменту області Тетяна Бондаренко.

Вінниччина отримала шість тисяч доз вакцини проти поліомієліту. Триватиме кампанія три тижні і проходитиме у кілька етапів, каже лікарка-педіатр Центру первинної медико-санітарної допомоги № 2 Валентина Рудик.

Суспільне Вінниця

Наразі у їхньому закладі щеплення проти поліовірусу з різних причин пропустили 488 дітей. Їхнім батькам телефонують медсестри і записують в електронну чергу.

"З першого по 18 лютого стартує нульовий тур, під який підпадають дітки, які взагалі не щеплені або мають 1 щеплення. Їм буде робитися внутрішньом’язева вакцина. З 1 по 18 березня стартує перший тур, який буде проводитися вакциною оральною – тобто крапельками", – каже Валентина Рудик.

Суспільне Вінниця

Ліків від поліовірусу не існує, пояснює лікарка. Єдиний спосіб захистити дитину – це щеплення.

"Поліомієліт – це важка інфекційна хвороба, дуже заразна. Нею найчастіше хворіють дітки перших 5 років життя. Але у зв’язку з тим, що зараз щеплюваність населення впала, хворіють навіть дорослі. Найчастіше розвивається в кишечнику. Небезпечний тим, що вражає нервову систему людини, призводить до паралічів як м’язів кінцівок і дихальних шляхів, так і в 50 % може призвести до смерті хворого", – каже Валентина Рудик.

Суспільне Вінниця

Наразі на Вінниччині від поліомієліту щеплено 76% дітей. Але для того, аби хвороба не поширювалася, має бути вакциновано 95%, розповідає Тетяна Бондаренко. Щеплення проти поліовірусу діти отримують. Зробити це можна у центрах первинної медико-санітарної допомоги, амбулаторіях загальної практики-сімейної медицини та в садочках.

Першокласниця Софія першу дозу від поліомієліту отримала у 4 місяці. На друге щеплення мала б прийти перед школою до 6 років. Але тоді не встигли, розповідає мама Софії – Людмила. Тож робить це першого лютого. Дівчинці дають крапельки.

Читайте також