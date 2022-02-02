Бабаку Тимку з Харківщини шукають нову партнерку — колишня померла

Бабак Тимко цьогоріч втратив свою партнерку, вона померла після тривалої хвороби.

Про це на біостанції в Гайдарах під Змієвом у День бабака, 2 лютого, повідомив біолог Володимир Ронкін.

"Тимко овдовів, так. На жаль, вона довго хворіла. Ви пам'ятаєте, що я щороку розповідав, ми її поклали окремо, вона не спить, годуємо, але цієї зими, одразу після нового року, вона померла. Два роки хворіла", — сказав Ронкін.

Він підтвердив, що Тимко із партнеркою не дали потомства. Тимко тим часом готовий до нової нареченої, каже біолог. Зараз на біостанції самиць немає.

"За два роки на біостанції народилося сім дитинчат. З них одна самиця", — сказав біолог.

Ронкін погодився, що у тому, що бабаків внесли до Червоної книги, є заслуга Тимка і Дня бабака, втім називає ситуацію з популяцією тварин катастрофічною.

"Так, це заслуга Тимка. Але розумієте, ми якось звикли іноді волею-неволею сприймати це як радісну подію — "внесли до Червоної книги". Насправді це катастрофа! Все, що внесли до Червоної книги, це види, яким загрожують. Це означає, що саме ми призвели до того, ніхто інший, що їх довелося внести до Червоної книги. Це каже про те, що ці види можуть зникнути будь-якої миті", — наголосив біолог.

Популяція бабаків в Україні скоротилася щонайменше удесятеро, додав він: "Я думаю, якщо удесятеро, це ще добре. Я думаю, що разів у 15. За період близько з 2005 року".

2 лютого Тимко III у Гайдарах дасть свій прогноз на весну-2022.

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