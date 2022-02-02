1 лютого у Дніпровському районі Запоріжжя на проспекті Соборному близько дев'ятої години вечора сталася дорожньо-транспортна пригода - маршрутка збила пішохода.

Про це 2 лютого повідомили на Facebook-сторінці Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Внаслідок ДТП чоловік 46 років отримав численні травми, зокрема травматичну ампутацію гомілки. Чоловіка госпіталізували до міської лікарні.

Як повідомила старша інспекторка відділу комунікацій Нацполіції в області Катерина Третинко, автобус Mercedes Sprinter скоїв наїзд на чоловіка, коли той перебігав дорогу у невстановленому місці.

Відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286. 1 ст. 286

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