У Комунарському районі Запоріжжя на вулиці Космічній неподалік зупинки транспорту "Південний ринок" близько 9:30 ранку 1 лютого зіткнулися мотоцикл та легковий автомобіль ВАЗ 2104.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Запоріжжя Ольга Ларіонова, яка перебуває на місці ДТП.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Чоловіка, який керував мотоциклом, госпіталізували до Міської лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги №5.

Фото: Суспільне Запоріжжя

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Як повідомили у пресслужбі ГУ Нацполіції у Запорізькій області, 76-річний водій автомобіля ВАЗ 2104, рухаючись вулицею Космічною, здійснив поворот ліворуч в забороненому місці та зіткнувся з мотоциклом, яким керував чоловік 1983 року народження.

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження" Кримінального кодексу України.

Найсуворіше покарання інкримінованої статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

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