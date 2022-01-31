У Мелітополі водій автомобілю ВАЗ у стані алкогольного сп'яніння виїхав на зустрічну смугу та врізався у стовп. Від отриманих травм на місці загинув один з пасажирів, чоловік 1986 року народження. Інший пасажир, 13-річний хлопець, наразі перебуває в лікарні.

Про це 31 січня повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 30 січня близько 17-ї години на вулиці Воїнів Інтернаціоналістів. Водій автомобілю виїхав на зустрічну смугу, далі опинився на узбіччі та врізався в електроопору. Внаслідок чого авто перекинулося.

Фото Нацполіції в Запорізькій області

Від отриманих травм 36-річний пасажир ВАЗу загинув на місці. 13-річного хлопця з численними травмами госпіталізували в міську лікарню.

Водія співробітники патрульної поліції доправили на медичний огляд, за висновками якого чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння (1, 92 проміле).

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 286-1 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння".

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