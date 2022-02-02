На Волині завершують ремонт ділянки найдовшої дороги області

На найдовшому волинському автошляху області Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин завершуються ремонтні роботи, – інформує Служба автомобільних доріг області.

Наразі дорожники працюють на відтинку, що пролягає між населеними пунктами Положеве і Любомль.

Завершальний етап ремонтних робіт – облаштування узбіч. Спершу їх досипають ґрунтом, а потім укріплюють щебеневою сумішшю.

Фото: Служба автомобільних доріг

В Службі автомобільних доріг зазначили, що ремонт цієї ділянки почали ще торік. Упродовж серпня-грудня 2021 року провели підготовку старого дорожнього покриття та уклали верхній шар нового.

Після завершення усіх робіт на ділянці між Положевим і Любомлем дорожники планують приступити до ремонту відтинку від Любомля до села Верба, а також в напрямку Берестечка.

Довідково: Автодорога Т-03-02 має протяжність майже 180 км і є найдовшою з-поміж автошляхів державного значення на Волині. Вона пролягає територією шести колишніх районів – Шацького, Любомльського, Турійського, Володимир-Волинського, Іваничівського та Горохівського.

Що відомо