На Волині завершують ремонт ділянки найдовшої дороги області

На найдовшому волинському автошляху області Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин завершуються ремонтні роботи, – інформує Служба автомобільних доріг області.
Наразі дорожники працюють на відтинку, що пролягає між населеними пунктами Положеве і Любомль.
Завершальний етап ремонтних робіт – облаштування узбіч. Спершу їх досипають ґрунтом, а потім укріплюють щебеневою сумішшю.
В Службі автомобільних доріг зазначили, що ремонт цієї ділянки почали ще торік. Упродовж серпня-грудня 2021 року провели підготовкуШліфування старого покриття, посилення основи щебенево-піщаною сумішшю, оброблення комплексними в’яжучими матеріалами. старого дорожнього покриття та уклали верхній шар нового.
Після завершення усіх робіт на ділянці між Положевим і Любомлем дорожники планують приступити до ремонту відтинку від Любомля до села Верба, а також в напрямку Берестечка.
Довідково: Автодорога Т-03-02 має протяжність майже 180 км і є найдовшою з-поміж автошляхів державного значення на Волині. Вона пролягає територією шести колишніх районів – Шацького, Любомльського, Турійського, Володимир-Волинського, Іваничівського та Горохівського.
Що відомо
- В Службі автомобільних доріг звітують, що наразі встигли відремонтувати 55,5 кілометрів найдовшої дороги області, яка веде до озера Світязь.
- У 2021 році на розвиток мережі волинських доріг виділили з державного бюджету понад три мільярди гривень. За цю суму відновили 175,9 км доріг державного значення.