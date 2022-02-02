Засніжені перевали та вулиці міст: яка ситуація на автошляхах Закарпаття

Вночі та зранку другого лютого на території Закарпаття тривають снігопади, хуртовини та ожеледиця. Про це повідомили на сайті Закарпатського обласного центру з гідрометеорології. Через погодні умови на автошляхах області працює снігоприбиральна техніка.

Закарпатські перевели засніжені, але проїзні

На сторінці Служби автомобільних доріг у Закарпатській області у Facebook повідомили, що всі дороги державного значення в області проїзні, але засніжені.

"Інтенсивний снігопад на Закарпатті не припиняється. Проїзд автомобільними дорогами забезпечують 43 одиниці техніки. Для обробки покриття протягом минулої доби використали 120 т протиожеледної суміші та 137 т солі", — йдеться у повідомленні.

В Ужгороді водіїв просять не виїжджати без потреби

Через снігопад рух автошляхами в обласному центрі ускладнений. Про це повідомили на сторінці Ужгородської міськради у Facebook.

"Просимо водіїв без нагальної потреби не виїжджати. На вулицях міста працює снігоприбиральна техніка", — йдеться у повідомленні.

У Мукачеві на розчищення снігу виїхали 20 автомобілів

У Мукачеві від снігу прибирають центральні вулиці, міжквартальні проїзди, а також вулиці у мікрорайонах міста. Про це повідомили на сторінці Мукачівської міськради у Facebook.

"2-4 лютого на дорогах збережеться ожеледиця. Управління міського господарства звертається до водіїв без нагальної потреби не користуватися автівками, бути уважними на дорогах. Наразі в місті сніг очищають майже 20 одиниць техніки та понад 70 працівників комунальних служб", — йдеться у повідомленні міськради.

Що відомо:

Хуртовини та снігові лавини: синоптики попередили про зміну погодних умов на Закарпатті;

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