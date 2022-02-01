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На Вінниччині тимчасово не працюватимуть десять Центрів масової вакцинації
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На Вінниччині тимчасово не працюватимуть десять Центрів масової вакцинації

Ольга Федоренко
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На Вінниччині тимчасово не працюватимуть десять Центрів масової вакцинації Суспільне Буковина

На Вінниччині тимчасово не працюватимуть десять Центрів масової вакцинації населення. Про це Суспільному розповіла речниця обласного департаменту охорони здоров'я та реабілітації Інна Мартонікова.

Така ситуація, каже, склалася у зв'язку зі зниженням попиту на вакцинацію та зі збільшенням кількості хворих на коронавірус.

У Вінниці по шосте лютого не імунізуватимуть людей у п'яти пунктах щеплень. Розташовані вони в "Епіцентрі" (вулиця Батозька), Будинку офіцерів, міському палаці мистецтв "Зоря", а також у торгово-розважальних центрах "Магігранд" та "Поділля City".

В області ж у будні та вихідні цього тижня не працюватимуть пункти щеплень, що у Ямполі та Крижополі. У місті Бар, Піщанці та у Тульчині не імунізуватимуть лише у будні. А ось в Теплику та Тиврові не вакцинуватимуть у вихідні.

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