На Вінниччині тимчасово не працюватимуть десять Центрів масової вакцинації населення. Про це Суспільному розповіла речниця обласного департаменту охорони здоров'я та реабілітації Інна Мартонікова.
Така ситуація, каже, склалася у зв'язку зі зниженням попиту на вакцинацію та зі збільшенням кількості хворих на коронавірус.
У Вінниці по шосте лютого не імунізуватимуть людей у п'яти пунктах щеплень. Розташовані вони в "Епіцентрі" (вулиця Батозька), Будинку офіцерів, міському палаці мистецтв "Зоря", а також у торгово-розважальних центрах "Магігранд" та "Поділля City".
В області ж у будні та вихідні цього тижня не працюватимуть пункти щеплень, що у Ямполі та Крижополі. У місті Бар, Піщанці та у Тульчині не імунізуватимуть лише у будні. А ось в Теплику та Тиврові не вакцинуватимуть у вихідні.
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