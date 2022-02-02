Легкоатлетка з Тернопільщини здобула золоту медаль на чемпіонаті України

Легкоатлетка з Тернопільщини Тетяна Когут стала чемпіонкою України у бігу на 2000 метрів з перешкодами. Про це Суспільному розповів начальник управління молоді, спорту та іміджевих проектів Тернопільської ОДА Андрій Човган.

За його словами, золоту медаль спортсменка з Бережан здобула у командному чемпіонаті України з легкої атлетики у закритому приміщенні, який відбувся в Сумах. З особистим рекордом 6:48.36 сек Тетяна здобула перемогу в бігу на дистанції 2 000 м з перешкодами.

Спортсменка є вихованкою Бережанської ДЮСШ та тренерського тандему Богдана та Володимира Дудів, студентка ЗУНУ.

Тернопільські легкоатлети Денис Загалюк та Олександр Хома у стрибках в висоту посіли 4 та 5 місце, відповідно. Спортсмени представляють ТНПУ ім. Володимира Гнатюка.

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