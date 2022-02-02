За добу на Сумщині коронавірус підтвердили у 1499 людей, шестеро померли

У Сумській області протягом останньої доби коронавірус підтвердили у 1499 мешканців області. Таку інформацію повідомляють в пресслужбі Сумської облдержадміністрації зранку 2 лютого.

Найбільшу кількість – 969 інфікувань підтвердили у Сумському районі, 103 в Охтирському, 182 у Конотопському, 106 у Роменському та 139 у Шосткинському. Від ускладнень хвороби чотири смерті сталось у Сумському районі, одна у Роменському та одна в Охтирському районах.

Одужання підтвердили у 608 мешканців області.

Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області — 199 79 людей. За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 155 321 людини, з яких 3001 людина померла. Одужання підтвердили у 132 341 жителя області.

На Сумщині, за даними РНБО, на 43,4% заповнені ліжка в лікарнях, які виділені для пацієнтів з коронавірусом та підозрою на інфікування.

До апаратів ШВЛ в області підключені 32 людини з коронавірусом. З них в Сумах – 29 людей.

За добу першу дозу вакцини на Сумщині не вакцинувався ніхто. Бустерною зоною за добу вакцинувались 464 мешканців області. Загалом вакцинувалися першою дозою в області 442 493 людини. Двома дозами 422 965 людей.

Що відомо