У селі Нарбутівка, неподалік Глухова на Сумщині, планують зробити артоб'єкт на місці кленової алеї, яку висадила родина автора проєкту першого Державного Герба України, дизайну української гривні часів УНР та абетки. Алеї, яку висадила родина Нарбутів, — близько 120 років. Про це Суспільному розповіла вчителька історії у Первомайському, яке розташоване неподалік Нарбутівки, Наталія Мешкова.

У селі, говорить вона, є вказівний знак, на якому зазначено, де була родова садиба Нарбутів. У планах — розробка туристичного маршруту.

"Збираємося поставити табличку з фотографією та QR-кодом — занести туди додаткову інформацію, розчистити місцевість. За стародавньою світлиною, яку ми відшукали, точно можна визначити, під яким деревом на лавці сидів Георгій Нарбут. Хотілося б знову поставити там лавочку", — розповідає пані Наталія.

Фото: з архіву Наталії Мешкової Родина Нарбутів на кленовій алеї, 1913 рік

Можливо, вдасться оформити цю алею як культурологічну пам'ятку місцевого значення, зазначила вона.

Як знайшли алею

За словами пані Наталії, відшукати цю алею вдалося завдяки вихідцям з Нарбутівки в травні 2021 року.

"Близько десяти років у селі вже ніхто не мешкає. Коли організовували музей родини Нарбутів у селі Первомайське, — збирали свідчення, зв'язувалися з нарбутівцями. Ми знаємо, що в будинку Нарбутів після революції була школа. Почали в людей розпитувати, чи ходили вони до неї, дехто — жив поруч", — зазначила вона.

Навесні, говорить Наталія Мешкова, приїхали до села родини Шуліків і Новікових — показували де що тоді було.

"На садибі знайшли старовинну цеглу. Нічого більше не збереглося. Вони показували, де стояв будинок — за їхнім городом. Була там і липова алея. Наразі з неї залишилися лише два дерева. А отам, кажуть, була панська пасіка Нарбутів: їхній прадід 35 років працював на ній. Згадували, як вони бігали до того дідуся. Навіть коли був колгосп, пасіка ще існувала. Отак вони й показали цю кленову алейку. Деінде на ній зустрічається й ясен. Деякі дерева мають ширину 3-3,5 метра. Поряд — все заросло, а сама алея — ні", — зазначає вона.

Фото: з архіву Наталії Мешкової Алея Нарбутів, 2021 рік

Потім, розповідає Наталія Мешкова, почали шукати фото садиби й знайшли світлину сім'ї Нарбутів 1913 року в кленовій алеї. Також звернулися до книги “Нарбутівка і Нарбути” Володимира Ткаченка. Він був головним архітектором Глухова, сам — виходець з Нарбутівки. У ній він прописує в тому числі й алейки.

Фото: з архіву Наталії Мешкової Алея Нарбутів, 2021 рік

"Батько Георгія мав фруктово-ягідний розплідник. Доходи їм це особливо не приносило. Були в нього дуже хороші яблуні. По нарбутівських лісах залишилося п'ять сортів малини. У садку в них була 250-метрова алея з туй. Коли утворилися колгоспи, їх поприбирали. Були й ялинки. Три з них збереглися. Довгий час вони служили орієнтиром, що це — садиба Нарбутів", — зазначила Наталія Мешкова.

Наразі з одного боку садиби — поле, яке обробляє агрофірма, далі — все, що залишилося від села, додала вона.

За словами сумського художника, громадського діяча Костянтина Аленінського, першочерговим завданням наразі є дослідження алеї.

"Найголовніше — дослідити, вивчити алею: який розмір, які дерева залишилися. Спробувати подати її як ботанічну пам'ятку. Можливо, зробити ленд-арт. На алеї вже є пробіли. Можна запросити експерта, щоб він визначив, що це за клени — і навесні чи восени доповнювати її новими деревами. Звісно, нанести алею на гуглкарту", — зазначив він.

Що відомо

Музей Нарбутів створили у селі Первомайське, що за 23 км від Глухова на Сумщини.

Старший син родини – Георгій Нарбут увійшов в історію як художник. Його син – Данило Нарбут став театральним художником, здобув звання Народного. Донька Георгія — Марина Березовська – стала танцівницею. Згодом емігрувала до Австралії, де за розвиток танцювального мистецтва увійшла до Ордену Австралії. Менший син родини, Володимир Нарбут, був громадським діячем та поетом. У 1937 році його заарештували, а за рік стратили в одному з таборів на Колимі.

26 років тому в Україні ввели в обіг національну валюту — гривню. Про історію української гривні розповіли у Сумському музеї грошей.

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