У міжнародному мail-art проєкті "Futurism: 140-th Anniversary of the Artist David Burliuk" взяли участь 15 учасників. Проєкт присвячений 140-річчю з дня народження художника-футуриста Давида Бурлюка. Про це розповіли на Facebook-сторінці музею.

Лебединський художній музей

Свої роботи – малюнки, графічні твори, колажі та листівки надіслали 4 учасники із Японії, 3 – із Німеччини, 2 – із Іспанії, 2 – із Естонії, а також із Франції, Італії, Португалії та Туреччини.

Лебединський художній музей

Зокрема, серед учасників, знаний у світі японський художник Ресуке Коен - викладач мистецтва, графік, відомий як художник мейл-арту своїм проєктом «Brain Cell».

Лебединський художній музей

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Триватиме проєкт до 01 липня 2022 року. Підсумком стане виставка мейл-арт, що 21 липня відкриється у залах Лебединського художнього музею, на 140-річний ювілей Давида Бурлюка. Вся експозиція увійде до музейної колекції.

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