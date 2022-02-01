На дорозі поблизу Чернівців трапилась аварія. Рух ускладнений

На трасі неподалік Чернівців, у селі Чагор, зіткнулися автомобілі "Opel" та "Fiat". В аварії ніхто не травмувався.

Про це в коментарі Суспільному сказала речниця нацполіції області Тетяна Андрійчук. За її словами, двох людей віком 22 і 23 роки відвезли до лікарні. Там їх оглянули та відпустили додому.

Рух дорогою, де трапилась аварія, ускладений. Про це Суспільному повідомили в пресслужбі партульної поліції області.

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