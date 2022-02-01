Одеситів попередили про погіршення погодних умов. Чого чекати

Ввечері 1 лютого на території Одеської області прогнозують погіршення погодних умов. Про це повідомили в Службі автомобільних доріг.

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, після 21:00 в регіоні слід очікувати сніг та інші опади. Така погода протримається впродовж усієї ночі на території північної та центральної частин області.

Температура повітря буде близько 1-3 °С морозу. Вітер західний, 5-10 м/с. На трасах регіону слід очікувати ожеледь та ожеледицю.

В Службі автомобільних доріг повідомили, що на дорогах Одещини чергують 113 одиниць спецтехніки. Водіям, у яких виникли складнощі, рекомендують звертатися на цілодобову гарячу лінію: +38(067) 575-68-86

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