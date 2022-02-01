В Україні з 1 лютого зросла вартість пластикових пакетів для покупців. Відтепер ціна становитиме від двох гривень за штуку. Про це інформує Міністерство економіки. Збільшення ціни на пластикові пакети покликане покращити екологічну ситуацію в країні, йдеться у постанові.

Кореспондентка Суспільного з’ясовувала, як до змін ставляться франківці та чи підвищили ціни на пакети у магазинах Івано-Франківська.

Приблизно тисячу пакетів за день купують люди в одному із супермаркетів міста, розповідає працівниця магазину Галина Бойко. З її слів, найчастіше покупці обирають пластикові пакети багаторазового використання. На касі супермаркету людям пропонують різні варіанти.

Фото: Суспільне Карпати Працівниця магазину Галина Бойко

"Ось такий пакет можна придбати за три гривні. Більший можна купити за п’ять гривень і використовувати його багато разів. Також у нас є паперові пакети, які безкоштовно надає магазин. Їх можна використовувати для деякого товару. Є й екосумки, які коштують 19 грн 50 коп. І є ще біопакет, виготовлений на кукурудзяному крохмалі. Він швидко розкладається", — пояснює Галина Бойко.

Покупчиня Зоряна Нагірна каже, що здорожчання не помітила. Пакет у магазині сьогодні придбала пластиковий.

"Я зазвичай маю свій пакет, але оскільки сьогодні бігла з роботи, не встигла зі собою взяти. Вигідніше взяти екоторбинки чи пошити", — розповідає жінка.

Фото: Суспільне Карпати

Алла Безкоровайна у супермаркет прийшла зі своїм паперовим пакетом. Покупчиня каже, що пластиковими не користується приблизно вісім років.

"І гроші економлю, і екологічно. Та й взагалі пластикові пакети — це катастрофа. А ще додаються наші маски, які всюди на вулиці розкидані. Це — дуже страшно. Але сподіваюся, що ми виправимо цю ситуацію", — каже Алла Безкоровайна.

Фото: Суспільне Карпати

Екологиня Мирослава Миленька розповідає, що подорожчання поліетиленових пакетів – це лише перший етап нововведень.

"Проблему треба шукати в екологічному вихованні, в екологічній свідомості населення. Тому що не завжди ціноутворення буде впливати на те, чи людина використовуватиме цей пакет. Відмова від них має бути поступовою, але повною. Багато залежить від самої політики конкретного продавця", — вважає Мирослава Миленька.

Що відомо

З 1 лютого українські магазини зобов'язали продавати пластикові пакети не дешевше, ніж по дві гривні. Це другий етап виконання закону, яким хочуть зменшити використання пластику в побуті. Згідно із документом, вимога про платність пакетів не поширюється на біорозкладні пакети й надтонкі, що призначаються для первинного пакування риби, м'яса, сипучих продуктів та льоду.

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