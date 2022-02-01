Печерський районний суд міста Києва заарештував полковника Юрія Голубаната та колишнього патрульного Олександр Іванов. Поліція підозрює їх у підготовці масових заворушень у Києві та низці інших міст.

Про це Суспільному повідомив речник суду.

Підозрювані заперечують причетність до масових заворушень. У коментарі журналістам Голубан уточнив, що мітинг планувала організація "Традиція та порядок", щоб нагадати президенту про його обіцянки.

Другий підозрюваний у підготовці масових заворушень разом із Юрієм Голубаном — тренер з боротьби у центрі військово-патріотичного виховання молоді "Десантник" Олександр Іванов. Прокурор Павло Іванін просив суд заарештувати його без можливості вийти під заставу. Суддя Печерського райсуду Києва Віта Бортницька задовольнила клопотання повністю та відправила Іванова до СІЗО.

За його словами, на відео, знятому прихованою камерою, його провокували працівники поліції. При цьому він не реагував на провокації та говорив, що не можна застосовувати насильство до поліцейських і взагалі провокувати сутички, але чомусь це не включили у відео, яке показали на брифінгу Нацполіції.

Наразі слідство усе ще встановляє замовників, зокрема вивчає зв'язки підозрюваного із бойовиками самопроголошених "ЛДНР" та спецслужбами Росії.

Що відомо

31 січня Національна поліція затримала групу осіб, яка планувала влаштувати масові заворушення в Україні.

Служба безпеки України заявила про затримання злочинного угрупування, яке координували спецслужби Російської Федерації. За даними силовиків, члени групи готували напади на міські інфраструктурні об’єкти у Харкові та Житомирі.

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